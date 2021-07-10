Тихановская рассказала, что имела неформальную встречу с Зеленским

Об этом Тихановская заявила в интервью "Сегодня" .

По ее словам, она неофициально встречалась с Владимиром Зеленским во время его визита в Литву.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, пересекалась с господином Зеленским на западе в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины ", - сказала Тихановская.

Она заверила, что белорусская оппозиция чувствует поддержку Украины.

"И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но эту ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина - с белорусским народом", - отметила Тихановская.