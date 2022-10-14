Тихановская призывает УЕФА исключить сборную Беларуси по футболу из международных соревнований
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась в УЕФА и призвала футбольную организацию исключить сборную Беларуси из международных соревнований
Об этом сообщает Politico.
По словам Тихановской, Беларусь должна быть отстранена, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко находится у власти
"Я за исключение прорежимных команд. Когда ты посещаешь другие страны и играешь за террористическую команду – это ужасно. Я понимаю, что спорт должен быть вне политики. Но это все политика, когда членов вашей команды арестовывают или убивают", - сказала лидер белорусской оппозиции. Светлана Тихановская.
УЕФА допустил сборную Беларуси к квалификации Евро-2024. Президент организации Александер Чеферин считает, что пока нет причин исключать команду из соревнований.
- 11 октября Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс с Объединенным переходным кабинетом Беларуси.
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