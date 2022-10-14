Тихановская призывает УЕФА исключить сборную Беларуси по футболу из международных соревнований

Об этом сообщает Politico.

По словам Тихановской, Беларусь должна быть отстранена, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко находится у власти

"Я за исключение прорежимных команд. Когда ты посещаешь другие страны и играешь за террористическую команду – это ужасно. Я понимаю, что спорт должен быть вне политики. Но это все политика, когда членов вашей команды арестовывают или убивают", - сказала лидер белорусской оппозиции. Светлана Тихановская.

УЕФА допустил сборную Беларуси к квалификации Евро-2024. Президент организации Александер Чеферин считает, что пока нет причин исключать команду из соревнований.

11 октября Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс с Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

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