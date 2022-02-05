Тихановская призывает полицию, прокуратуру и спецслужбы Украины не иметь дел с "правоохранителями" Лукашенко
Признанная международным сообществом в статусе законно избранной главы Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с представителями межфракционного объединения Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь"
Она передала депутатам просьбу белорусской диаспоры в Украине, сообщает официальный ТГ-канал политики.
Во время разговора Светлана Тихановская отметила важность выполнения Украиной ряда просьб белорусов. Вот их список:
"Не разрешить режиму (режиму Лукашенко - ред.) поссорить белорусов и украинцев. Независимость Беларуси и Украины не должна даже задаваться вопросом.
Прекратить сотрудничество между СБУ, МВД и Офисом генпрокурора Украины и правоохранительными органами Беларуси;
Ввести для тех, кто вынужден был выехать в Украину, статус временной защиты, предусмотренный законом Украины.
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Временно исключить административную ответственность для тех, кто вынужден был пересекать границу Украины за пределами пунктов пропуска - если они планируют выехать в другую страну.
Пойти навстречу по вопросу апостилей на документах - релокантам опасно возвращаться в Беларусь или обращаться в посольство;
Поддержать общественные организации и медиа, которые продолжают работу в изгнании – им нужна помощь в регистрации».
В офисе Тихановской в Вильнюсе (Литва). Во время общения с народными депутатами Украины
В свою очередь, украинские депутаты, входящие в состав упомянутого объединения, ожидают, что Украина присоединится к санкциям ЕС. Они обсудили с Тихановской вопросы создания группы поддержки Беларуси в ПАСЕ.
"В Украине понимают, что Лукашенко не представляет белорусов, а режим не равняется Беларуси", - подытожила пресс-служба Тихановской.
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