Тихановская призвала военных Беларуси в случае приказа о наступлении на Украину сдаваться ВСУ

Видеообращение она опубликовала в YouTube.



Тихановская добавила, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже совершил госизмену, предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины. Прямое вторжение белорусской армии в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира - вплоть до железного занавеса. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и военного звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – напомнила Тихановская.

В то же время она подчеркнула, что военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся исполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов, поскольку право не выполнять явно преступные приказы гарантировано законом.



При этом "зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие"

Она добавила, что эти люди освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдастся в Украине в плен.

"Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего", – резюмировала лидер белорусской оппозиции.

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении.