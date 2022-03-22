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Тихановская призвала военных Беларуси в случае приказа о наступлении на Украину сдаваться ВСУ

22 мартa, 2022 вторник
16:58
война с Россией Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским военнослужащим в связи с информацией о возможном вторжении в Украину

Видеообращение она опубликовала в YouTube.

Тихановская добавила, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже совершил госизмену, предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины. Прямое вторжение белорусской армии в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира - вплоть до железного занавеса. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и военного звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – напомнила Тихановская.

В то же время она подчеркнула, что военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся исполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов, поскольку право не выполнять явно преступные приказы гарантировано законом.

При этом "зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие"

Она добавила, что эти люди освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдастся в Украине в плен.

"Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего", – резюмировала лидер белорусской оппозиции.

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Белорусь
Светлана Тихановская
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