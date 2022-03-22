Тихановская призвала военных Беларуси в случае приказа о наступлении на Украину сдаваться ВСУ
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским военнослужащим в связи с информацией о возможном вторжении в Украину
Видеообращение она опубликовала в YouTube.
Тихановская добавила, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже совершил госизмену, предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины. Прямое вторжение белорусской армии в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира - вплоть до железного занавеса. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и военного звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – напомнила Тихановская.
В то же время она подчеркнула, что военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся исполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов, поскольку право не выполнять явно преступные приказы гарантировано законом.
При этом "зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие"
Она добавила, что эти люди освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдастся в Украине в плен.
"Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего", – резюмировала лидер белорусской оппозиции.
- Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении.
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