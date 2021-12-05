Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Тихановская отреагировала на шокирующие заявления Лукашенко: Крым - это Украина, а менять границы силой неприемлемо

Тихановская отреагировала на шокирующие заявления Лукашенко: Крым - это Украина, а менять границы силой неприемлемо

5 декабря, 2021 воскресенье
08:10
Мир Светлана Тихановская

Признанная мировым сообществом в статусе законно избранного главы белорусского государства Светлана Тихановская прокомментировала последнюю серию заявлений самопровозглашенного правителя этой страны Александра Лукашенко

В недавнем интервью российскому изданию "Россия сегодня" Лукашенко эмоционально рассказал о своем видении белорусско-российской интеграции, возможности размещения в Беларуси ядерного оружия из РФ, будущего "референдума", а также принадлежности Крыма. Его высказывания превзошли по категоричности даже привычную кремлевскую пропаганду. Те же вопросы независимая белорусская интернет-газета Zerkalo.io, созданная редакцией запрещенного цензурой портала TUT.by, задала Тихановский.

В первую очередь политик высказалась против потери Беларусью собственного суверенитета в пользу России.

"Есть разница между сотрудничеством и зависимостью", – подчеркнула Тихановская.

"Абсолютное большинство белорусов считают, что Беларусь должна быть независимой", - сказала она.

Что касается ядерного оружия, то здесь ее позиция тоже прямо противоположна той, которую занимает Лукашенко.

"Я уже говорила, что нынешнему так называемому руководству нельзя доверить даже спички, не то что ядерное оружие", - отметила она.

Читайте также: "Запоздавшая нация". Белорусы проигрывают, потому что не хватает исторической памяти, - Алексиевич

Также она против перекрытия транзита энергоносителей в Европу. По мнению Светланы Тихановской, как и в случае с искусственно созданным официальным Минском кризисом с мигрантами на границе с Польшей и Литвой, речь идет о новой попытке шантажировать Евросоюз.

"Если так они (режим Лукашенко, - ред.) пытаются показать, что стабилизировали ситуацию, разобрались с кризисом и готовы к диалогу, то, думаю, это не лучший путь", - добавила оппозиционер.

Журналисты спросили ее, чью сторону должна занимать Беларусь в случае военных ударов РФ по Украине на новых направлениях.

"Приоритет для Беларуси - решать свои проблемы, а не участвовать в конфликтах с другими странами. И наша позиция в отношении Украины все та же: силовое изменение границ государств в 21 веке неприемлемо. Мы осуждаем любые попытки захватить чужие территории, от кого бы они ни исходили. Мы ведь не хотим, чтобы это стало нормой, и кто-то мог посягать на нашу землю.

Кроме того, надежный партнер должен придерживаться своих позиций, а не торговать ими в обмен на поддержку личной власти. Иначе, что станет следующей разменной монетой?" - сказала Тихановская.

Крымский полуостров она по-прежнему считает исключительно украинским.

"Крым де-факто сейчас контролируется Россией, но де-юре он украинский и должен оставаться украинским", - пояснила свою точку зрения Светлана Тихановская.

Читайте также: Ждать, пока Лукашенко сам уйдет, не стоит. Надо снова выходить на улицы и захватывать админздания, - белорусский политолог

Ответила она и о том, нужно ли Беларуси усиление ПВО "для эффективной защиты от ракетного нападения" (усиление, напомним, с непосредственным участием РФ, как об этом говорит Лукашенко).

"Это очередная попытка отвлечь внимание от реальной причины белорусского кризиса. Но мы убедились, что даже миграционный кризис не способен изменить позицию Европы и США, не говоря уже о самих белорусах. Мы знаем, что бывший президент проиграл выборы. Единственный, от кого теперь приходится защищаться нашему народу, - этот человек", - объяснила Светлана Тихановская.

Выходом из ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси, Тихановская продолжает считать "новые честные выборы".

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Александр Лукашенко
ядерное оружие
новости Беларуси
Светлана Тихановская
Читайте также:
4 декабря, 2021 суббота
Я не принимаю ничьих "красных линий": Байден анонсировал долгую дискуссию с Путиным по Украине
Олексій Резніков
4 декабря, 2021 суббота
Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии
3 декабря, 2021 пятница
"Отказ от НАТО и снятие вопроса Крыма": политолог назвал возможные условия для прямых переговоров между РФ и Украиной
Киев
+-2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.63
    Продажа 31.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
5 декабря
09:16
"Проснулся" вулкан Семеру на Яве. Есть жертвы
08:55
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 278 смертей, 3 тыс. госпитализаций, более 6 тыс. заражений
08:30
ОНАПТ
Персонал Одесской пищевой академии отправляют в отпуск за свой счет, - СМИ
07:44
Спасатель
За сутки в пожарах погибли 5 украинцев, пострадали 6
07:23
Байден и Путин
Байден и Путин обсудят Украину во вторник
2021, суббота
4 декабря
23:37
Обновлено
Малиновский забил супергол в ворота "Наполи" в чемпионате Италии.
22:40
Эксклюзив
В Киеве поездка в такси завершилась для пассажирки ДТП и госпитализацией
22:08
Эксклюзив
Виталий Портников
Выведение из международной финансовой системы и отказ от российского газа и нефти: Виталий Портников назвал инструменты для свержения режима Путина
22:00
В преддверии переговоров Путина и Байдена в Украине запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьРпір
21:37
Алексей Резников
Резников предупредил о последствиях "большой войны" в Украине для Европы
21:22
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" и захватил лидерство в чемпионате Англии
20:46
Шмигаль
Госбюджет на 2021 год перевыполнен на 4,4%, - Шмыгаль
20:24
Русские военные
Bild обнародовал карту вероятного вторжения России в Украину в три фазы
19:52
В Польше вскоре после задержания полицией умер украинец
19:24
"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави
19:09
вертолет Ми-8МТВ.
Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства
18:51
"Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" в матче с удалением и нереализованном пенальти
18:29
ООС
4 декабря на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
18:01
Байден Путин
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена
17:42
Биатлон: Украина показала лучший результат сезона в первой эстафете Кубка мира
17:21
Алексей Резников
Резников объяснил, почему Украина спокойно реагирует на угрозу российской агрессии
16:51
Команда Ярмоленко сенсационно победила "Челси" в лондонском дерби
16:31
Эксклюзив
путин
Победной войны для Путина не будет, поскольку грузы "200" уничтожат Россию, - Яковенко
16:20
Меркель обнародовала последнее видеообращение в качестве канцлера ФРГ
15:50
"Динамо" разбило "Верес" и догнало "Шахтер" в УПЛ
15:37
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подписал указ об изменении международного названия Турции
15:24
Жаїр Болсонару
В Бразилии начали новое расследование из-за заявлений президента-антивакцинатора Болсонара
14:55
Виктор Скрипник
Тренер клуба УПЛ заявил, что отказался возглавить сборную Украины после Шевченко
14:26
Эммануель Макрон
Франция и несколько стран ЕС откроют общую дипломатическую миссию в Афганистане, - Макрон
14:05
В ОП не один "крот", а целая группа таких людей: Луценко о разведчиках, Цемахе и "кротоферме" Зеленского
13:38
Порошенко
Предоставление России гарантии нерасширения НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко
13:19
Денис Пушилин
Медведев вручил главарям боевиков Пушилину и Пасечнику партбилеты "Единой России"
12:55
Промоутер назвал сумму, которую Джошуа потребует за отказ от боя с Усиком
12:30
В МИД Беларуси заявили об угрозе потери государственности из-за санкций ЕС
12:17
Денис Монастырский
В некоторых регионах Украины не хватает до трети полицейских, - Монастырский
11:56
Польские пограничники схватили за пособничество мигрантам двух украинцев
11:40
В Карпатах температура упала до 20 градусов мороза
11:20
Реджеп Эрдоган
Эрдоган предложил Путину посредничество в переговорах с Зеленским
10:51
Новый штамм COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 38 странах, - ВОЗ
10:28
Украина завоевала первую в сезоне медаль Кубка мира по фристайлу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV