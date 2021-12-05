Тихановская отреагировала на шокирующие заявления Лукашенко: Крым - это Украина, а менять границы силой неприемлемо

В недавнем интервью российскому изданию "Россия сегодня" Лукашенко эмоционально рассказал о своем видении белорусско-российской интеграции, возможности размещения в Беларуси ядерного оружия из РФ, будущего "референдума", а также принадлежности Крыма. Его высказывания превзошли по категоричности даже привычную кремлевскую пропаганду. Те же вопросы независимая белорусская интернет-газета Zerkalo.io, созданная редакцией запрещенного цензурой портала TUT.by, задала Тихановский.



В первую очередь политик высказалась против потери Беларусью собственного суверенитета в пользу России.



"Есть разница между сотрудничеством и зависимостью", – подчеркнула Тихановская.



"Абсолютное большинство белорусов считают, что Беларусь должна быть независимой", - сказала она.



Что касается ядерного оружия, то здесь ее позиция тоже прямо противоположна той, которую занимает Лукашенко.



"Я уже говорила, что нынешнему так называемому руководству нельзя доверить даже спички, не то что ядерное оружие", - отметила она.



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Также она против перекрытия транзита энергоносителей в Европу. По мнению Светланы Тихановской, как и в случае с искусственно созданным официальным Минском кризисом с мигрантами на границе с Польшей и Литвой, речь идет о новой попытке шантажировать Евросоюз.



"Если так они (режим Лукашенко, - ред.) пытаются показать, что стабилизировали ситуацию, разобрались с кризисом и готовы к диалогу, то, думаю, это не лучший путь", - добавила оппозиционер.



Журналисты спросили ее, чью сторону должна занимать Беларусь в случае военных ударов РФ по Украине на новых направлениях.



"Приоритет для Беларуси - решать свои проблемы, а не участвовать в конфликтах с другими странами. И наша позиция в отношении Украины все та же: силовое изменение границ государств в 21 веке неприемлемо. Мы осуждаем любые попытки захватить чужие территории, от кого бы они ни исходили. Мы ведь не хотим, чтобы это стало нормой, и кто-то мог посягать на нашу землю.



Кроме того, надежный партнер должен придерживаться своих позиций, а не торговать ими в обмен на поддержку личной власти. Иначе, что станет следующей разменной монетой?" - сказала Тихановская.



Крымский полуостров она по-прежнему считает исключительно украинским.



"Крым де-факто сейчас контролируется Россией, но де-юре он украинский и должен оставаться украинским", - пояснила свою точку зрения Светлана Тихановская.



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Ответила она и о том, нужно ли Беларуси усиление ПВО "для эффективной защиты от ракетного нападения" (усиление, напомним, с непосредственным участием РФ, как об этом говорит Лукашенко).



"Это очередная попытка отвлечь внимание от реальной причины белорусского кризиса. Но мы убедились, что даже миграционный кризис не способен изменить позицию Европы и США, не говоря уже о самих белорусах. Мы знаем, что бывший президент проиграл выборы. Единственный, от кого теперь приходится защищаться нашему народу, - этот человек", - объяснила Светлана Тихановская.



Выходом из ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси, Тихановская продолжает считать "новые честные выборы".





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