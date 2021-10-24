Тихановская обратилась к белорусам: "Носите маски. Прививайтесь вакцинами. Работайте из дома"

Соответствующее видео размещено на ее официальном канале в YouTube, передает Еспресо.TV.



"Я прошу вас: носите маски, прививайтесь теми вакцинами, которые есть у вас в доступе. Соблюдайте дистанцию и, по мере возможностей, работайте из дома", - сказала политик.



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Тихановская отметила, что в белорусские больницы с COVID-19 сейчас лучше не попадать, ведь там остается все меньше мест для таких больных.



"Я понимаю, что не все в ваших силах. Но мне кажется, лучше сегодня надеть маску и поставить вакцину, чем завтра, несмотря на все усилия врачей, обнаружить, что койко-мест в больнице больше нет", - отметила Светлана Тихановська.