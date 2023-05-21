Тихановская не готова отдать приказ на устранение Лукашенко, - белорусский политолог Усов

Об этом белорусский политолог Павел Усов заявил в интервью для издания Malanka, вышедшего 21 мая 2023 года.

"Нужно учитывать психологическое настроение и ориентации в штабе Тихановской и самой Тихановской. Она не готова психологически. Она также отражает в своих заявлениях, в своих действиях позицию Запада. Запад не готов к каким-то силовым мерам по изменению ситуации в Беларуси. Он против того чтобы дестабилизация и военные действия переносились за границы Украины", – отметил Усов.

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Вместе с тем, политолог не исключает, что если внутри Беларуси возникнет, как выразился Усов, "критическая ситуация" (например, в связи со смертью Александра Лукашенко), у команды Тихановской или у других оппозиционных сил подобная готовность может появиться .

По словам Павла Усова, наибольшую угрозу Лукашенко в настоящее время представляют вооруженные добровольцы из полка Калиновского и батальона "Террор", однако их ресурсов в таком случае будет "недостаточно".

Так что оппозиция, как считает Усов, должна заняться созданием собственной армии, а не подготовкой к следующим выборам, которых все равно не будет.

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В том же случае, если в помощь режиму Лукашенко в Беларусь прибудет контингент российских войск, добавил политолог, может быть сценарий, при котором белорусов поддержат ВСУ, которые будут наносить "точечные удары по сосредоточению российских сил в Беларуси".

"Вот он – идеальный план", - подчеркнул Павел Усов.

Однако, подытожил он, для воплощения такого "идеального плана" должен быть "консолидированный ресурс, консолидированное лидерство".