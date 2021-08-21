Тихановская и сенатор Менендес просят МВФ и Белый дом не помогать деньгами Лукашенко

Политик призвала их запретить режиму Лукашенко доступ к средствам SDR (специальных прав заимствования), в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы. Это общая позиция всей оппозиции Беларуси, передает Еспресо.TV .



"Демократические силы аргументируют свой призыв тем, что предназначенные народу средства пойдут на репрессии против белорусов", - отмечает пресс-служба Тихановской.



В упомянутых обращениях Светлана Тихановская привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования COVID-19 как биологического оружия в тюрьмах.



Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ​​ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные поступления извне не должны помочь ему выиграть время удержания власти.



Полный текст письма - на официальном сайте Тихановской.



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Также Светлана Тихановская поблагодарила американского сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму доступ к $ 1 миллиарду от МВФ. Тихановская и Менендес встречались во время ее посещения США. В знак поддержки встреча прошла в зале Сената, где традиционно принимают лидеров государств.



Переговоры о блокировании SDR Тихановская вела на многих своих встречах в США.







Основные тезисы из письма сенатора Менендеса (копию приводит белорусское Национальное антикризисное управление ):



1. Получение Лукашенко $ 1 млрд от МВФ подорвет усилия США по лишению его незаконного режима ресурсов, которые он может использовать для продолжения насильственного удержания власти и репрессий. Совершенно необходимо, чтобы международное сообщество заблокировало официальному Минску доступ к SDR.



2. Чтобы это произошло, МВФ должен формально отменить признание правительства Лукашенко. И Соединенные Штаты должны добиться от МВФ такого решения. США пошли на аналогичные меры, когда незаконным правительствам Венесуэлы и Мьянмы было отказано в доступе к ресурсам МВФ.



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