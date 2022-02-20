Тихановская через ООН потребует вывод войск РФ из Беларуси

Об этом заявили в офисе лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской в связи с решением оставить войска Российской Федерации на территории Беларуси после официального окончания совместных учений 20 февраля, передает Еспресо.TV.



В офисе Тихановской подчеркивают, что дальнейшее пребывание российских войск в Беларуси нарушает белорусскую Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность белорусов и всего региона.



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"Беларусь вовлекают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом и сейчас мы видим последствия", - говорится в заявлении.



Поэтому демократические силы Беларуси требовали немедленного вывода российских войск с территории страны и будут работать над тем, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета безопасности ООН.



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"Мы уже направили письма странам ЕС с предложениями новых сильных санкций, которые бьют по режиму, а не по людям. Мы проведем консультации с соседями, Европейским Союзом, США и Великобританией", - отметили в офисе Светланы Тихановской.





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