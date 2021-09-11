Тихановська празднует день рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV .



9 августа прошлого года - когда самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко, который непрерывно руководит этой страной с 1994, раз сфальсифицировал результаты голосования на президентских выборах - Светлана осуществила целый ряд официальных визитов в страны Европы и Америки, где договаривалась о помощи белорусам и санкции против диктаторского режима.



Ее кабинет расположен в Вильнюсе. Литва предоставила политики на приют и охрану.



Вместе со Светланой находятся ее двое несовершеннолетних детей.



Муж Светланы Тихановськои, харизматичный видеоблоггер и общественный деятель Сергей Тихановський, находится в заключении на территории Беларуси. Он был арестован еще на стадии сбора подписей для регистрации кандидатом в президенты.



Вместо Сергея пошла на выборы и, как свидетельствуют опросы и сохранены протоколы, триумфально выиграла их - Светлана.





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