Тихановська о Лукашенковом "дне независимости" 3 июля: "Оккупанты переписывают историю"

Об этом говорится в заявлении политика, с которой она выступила на YouTube, передает Еспресо.TV .



Вот полный текст обращения



"3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупации. Могли ли наши деды в сорок четвертом представить, что через 77 лет Беларусь снова окажется под оккупацией – но уже не чужим государством, а своим?



Конечно, нам нужны национальные праздники. Но наши предки боролись за то, чтобы мы могли жить в сильной и процветающей свободной стране. А что мы имеем сейчас?



Вокруг разруха, обваливающиеся мосты, пропадающее электричество, уменьшающиеся зарплаты и тюрьмы для всех несогласных. Увольнения, постоянные проверки, давление на госслужащих, попустительское отношение к пандемии, с которой уже успешно справляется весь мир, но не наша страна в центре Европы. И оккупанты, которые избивают беларусов, переписывают историю и извращают национальные символы – и в это же время лицемерно устраивают салюты в честь дня независимости.



Так что же хотят отпраздновать эти люди? Какой день Независимости мы можем отмечать, когда весь этот год происходит торг нашим суверенитетом? И неужели правда можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране?



Беларусский народ не хочет войны, не хочет угроз всем вокруг. Беларусский народ хочет свободы, мира и законности. Уважения, правды и безопасности на своих улицах. Поэтому мы продолжаем готовиться и накапливать силы, регистрироваться в мобилизационном плане «Перамога» и готовить забастовку в «Рабочам Рухе». Мы все знаем, что придет день, когда беларусы по всей стране будут праздновать освобождение от нынешней оккупации. И те, кто удерживает власть, когда сегодня будут смотреть на свои салюты, пусть знают об этом тоже".