Тихановська не готова участвовать в выборах президента Беларуси, но готова выступить моральным авторитетом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська не будет участвовать в президентских выборах в Беларуси, если они вскоре состоятся
Об этом екскандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановська заявила в интервью National Interest.
Белорусская оппозиционерка рассказала изданию, что не верит в долгое существование режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
По словам интервьюера, Тихановська назвала Лукашенко "куклой". В то же время она утверждает, что белорусский режим сейчас является "бременем для Кремля".
"Я не готова участвовать в новых выборах", - отметила политик, добавив, что могла бы служить "моральным авторитетом".
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По словам Тихановськои, Беларуси прежде всего нужен "хороший менеджер", который может восстановить страну.
На вопрос журналиста, ожидает Тихановська на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и сказала: "Я не знаю".
- Напомним, 18 июля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська прибыла в США с официальным визитом.
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