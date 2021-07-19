Тихановська не готова участвовать в выборах президента Беларуси, но готова выступить моральным авторитетом

Об этом екскандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановська заявила в интервью National Interest.



Белорусская оппозиционерка рассказала изданию, что не верит в долгое существование режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.



По словам интервьюера, Тихановська назвала Лукашенко "куклой". В то же время она утверждает, что белорусский режим сейчас является "бременем для Кремля".



"Я не готова участвовать в новых выборах", - отметила политик, добавив, что могла бы служить "моральным авторитетом".



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По словам Тихановськои, Беларуси прежде всего нужен "хороший менеджер", который может восстановить страну.



На вопрос журналиста, ожидает Тихановська на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и сказала: "Я не знаю".

Напомним, 18 июля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська прибыла в США с официальным визитом.