Уже многие написали о подвиге 16-летнего Тиграна Оганнисяна, который в оккупированном Бердянске ликвидировал двух врагов: одного мента-коллаборанта и российского оккупанта.

Тигран уже был на "подвале" у рашистов. Оккупанты похитили его еще в сентябре 2022 года. Вместе с другим подростком, Никитой Хангановым, его обвинили в терроризме. За это им угрожало 20-летнее заключение.

Правозащитники говорили, что Тиграна Оганнисяна пять дней жестоко допрашивали, избивали и пытали электрическим током. От подростка потребовали признаться в готовке диверсии на "Мелитопольской железной дороге". Затем из-за международной огласки вынуждены были отпустить, именно нужно было показывать картинку "освобождения" и "гуманизма".

Я не знаю, кто его родители и какие семейные обстоятельства. Но Тигран не покинул Бердянск. Он продолжил борьбу.

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Многие подростки на оккупированных территориях оказались в ловушке, в заложниках оккупантов. Тайно учиться онлайн за украинской программой, прятаться от проверок, фильтровать свое окружение от тех, кому "какая разница"... В подростковом возрасте это не просто сложно, а большая психическая нагрузка. И в нем живут наши дети уже полтора года оккупации!

Значительная часть из них эмоционально переживают свое положение и хотят активно противодействовать врагу. Они еще дети, максималисты и воспринимают войну по аналогии с онлайн-играми. Они не хотят просто ждать, когда взрослые из ВСУ деоккупируют их города и села. Они хотят ускорить освобождения.

Это не частные случаи. Это уже повсеместно. Тигран Оганнисян стал известным. Он записал свое последнее обращение к нам. А сколько еще детей тихо погибло на подвалах?

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У меня нет ответа, что делать. Не буду я и призывать "тихо ждать освобождения". Знаю только, что мы должны делать все, чтобы вырвать этих детей из ада оккупации, вернуть им Будущее.

А еще я счастлив, что все эти 30 лет были не зря. По происхождению армянин, 16-летний Тигран, был настоящим украинцем, отдавшим свою жизнь ради свободы Украины.

Уверен, что скоро в Бердянске будет улица Тиграна Оганнисяна. Это меньше всего, что могут сделать его земляки.

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Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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