Евфрат – это мутная река на равнине, которая своей недвижимостью напоминает пустыню, хотя течение действительно очень мощное. Тигр, напротив, зеленоватый, бурный и стремительный, хотя на самом деле его течение не быстрее течения Евфрата. Обе реки уносят жизнь под жарким безжалостным солнцем и каждая из них используется для нужд цивилизации: Евфрат предоставляется для орошения, Тигр ускоряет коммуникации и является источником энергии. И обе реки защищают народы от захватчиков как стены крепости. Это, конечно, символическая трактовка Месопотамии. Она мне напоминает нынешнее состояние образования в Украине. На самом деле оно находится еще в более плачевном состоянии, чем культура, используя непроверенный и неадаптированный, даже отрицательный опыт так называемых "цивилизованных" стран и черпая затхлую воду совковой системы. Приведу один пример. Позавчера, когда мы вспоминали нашего национального гения, человека-энциклопедию, Ивана Франко, одна дама назвала его шедевр "Лиса Никиту" ... плагиатом "Рейнеке-лиса" Й.-В.Гете. Причем это современная украинская писательница, наверняка получившая гуманитарное образование, вполне возможно, что филологическое. Система образования – это не только обучающая программа, но и способность учиться самому. Вряд ли это абсурдное утверждение было в учебной программе, но является следствием бездумного зазубривания для того, чтобы получить пропуск в вуз и диплом. Если рассматривать утверждение этой дамы с точки зрения элементарной логики, то поэмы 18 в. Афанасия Лобисевича "Пастухи" и "Энеида" Котляревского является плагиатом Вергилия, а "Улисс" Джойса – плагиат из Гомера. Да и сам Гете сплагиатил своего Рейнеке из средневекового "Романа о Лисе". Параллельно с этим урождённым "поздравлением" прозвучала хриплым старческим голосом песенка о Франко-революционере и… Довбуше-революционера, ведь только вышел фильм о знаменитом опрышке, которого либеральные историки до сих пор считают бандитом, как еще недавно называли воинов УПА. А от них и подобных им литературоведов набираются, как вшей, их поклонники. Потому что альтернативы нет – либо старые марксисты, либо новые. Только бы не проклятые националисты.

Я не буду касаться основной мантры современных украинских учителей о низких зарплатах и нулевом престиже профессии педагога. Я выросла в семье учителей и сама несколько лет проработала в школе. И мое личное мнение – в нашей образовательной системе учителем может быть только одержимый, разобьющийся о скале, или сидящий на дне, в иле, и не знающий, что такое солнце и чистая родниковая вода. Из-за бюрократии и постоянных новаций, только укрепляющих бюрократию, которая является источником процветания "реформаторов" и орудием информационной войны против украинской идентичности. Накормить детей гибридной едой – на английском языке из ясельного возраста и старыми учебниками с Пушкиным и Лермонтовым в оригинале – а потом хотеть от них патриотизма? Или переписывать учебники по истории и литературе под каждого президента? Это не просто непрофессионализм, а варварство дикарей, которые не знают подлинной цены своей земли, истории и культуры и жадно хватают всевозможные погремушки. Не удивляйтесь, что вне Украины нас воспринимают как дикарей, несмотря на все прогибания перед Западом наших интеллектуальных мачо.

Хотелось бы надеяться, что это только этап турбулентности, а не саботаж врагов, которые боятся сильной экономически, политической и культурной Украины. Не знаю, правда ли это, что вместо того, чтобы напечатать новые учебники по литературе для 5 класса, деньги отдали на оборонные нужды. Но меня это уже не удивляет на фоне мародерства во время войны абсолютно беспринципных властителей на всех уровнях власти. Нет воли и желания построить систему национального образования и никогда не было за все 30 лет независимости. Возможно, и существуют какие-то проекты, но их никогда не разрешат выставить на публичное обсуждение. Ибо тогда станет заметной глупость реформаторов, получивших плохое образование. Да и это риск, когда охлос погоняет демократией.

Гильгамеш, шумерский герой, отправился на край света, чтобы в прозрачной воде морских глубин найти траву бессмертия. И, подняв ее со дна морского, лег безопасно спать. Змея похитила траву и он вернулся к Уруку подавленный и отчаявшийся. Такие усилия, такое самопожертвование – и вдруг пшик. Должен бы обвинить себя, своего внутреннего врага, а обвинил змею.

Реформу образования следует начать с образования тех, кто будет ее реформировать. Потому что сейчас проекты нового руководителя — это не шаг вперед, а возвращение к тому периоду, который в советских учебниках называют "феодальной раздробленностью", когда государственные и национальные интересы отходят на задний план, и местные князья контролируют все, платя дань верховному сюзерену, чтобы тот в случае чего мог их спасти от мятежников.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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