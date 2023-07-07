Об этом пишет Yahoo news.

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, Threads зарегистрировал 10 миллионов активных пользователей только через первые семь часов после запуска. Фактически уже через два часа после запуска программы Цукерберг сообщил, что ее загрузили два миллиона раз.

Таким образом, Threads побил рекорд ChatGPT от OpenAI, набравший миллион активных пользователей в течение пяти дней после запуска в ноябре 2022 года.

Менее 24 часов с момента запуска в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах мира, приложение Threads было загружено 30 миллионов раз.

"Это лучшее начало, на которое мы могли надеяться!" – написал Цукерберг в Threads. А потом добавил: "Ощущение, что это начало чего-то особенного".

Поскольку некоторые пользователи утверждают, что Threads является копией Twitter, Цукерберг впервые за десятилетие зашел на свой официальный аккаунт в Twitter, чтобы посмеяться над скептиками, опубликовав популярный мем о Человеке-пауке.

Что известно о приложении Threads

4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.

6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн. пользователей.

Применение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android.

Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже.

В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".