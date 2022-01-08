The Washington Post узнал ключевые пункты переговоров между Россией и НАТО
Одним из ключевых пунктов на переговорах РФ с НАТО будет вопрос размещения ракет и масштабов военных учений в Европе
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации источников, представители США на переговорах с Россией планируют предложить обсудить вопросы размещения ракет и масштабы военных учений в Европе.
Также Белый дом рассчитывает выяснить, настроена ли Москва покончить с кризисом в Украине путем дипломатии или будет выдвигать невыполнимые требования и затягивать процесс урегулирования.
"Наше намерение состоит в том, чтобы иметь с россиянами за столом переговоров открытый, искренний и серьезный диалог по безопасности в Европе. Мы хотим быть инклюзивными, мы не хотим прыгать через чьи-то головы. Мы хотим, чтобы они смогли выложить за столом переговоров все свои беспокойства. Но мы оставляем за собой право изложить и все наши беспокойства", - сказал представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
В понедельник, 10 января, в Женеве состоится внеочередная российско-американская сессия по диалогу о стратегической стабильности, на 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене - сессия ОБСЕ.
- Напомним, 7 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросе диалога с РФ по Украине дипломатия может не оказать нужного эффекта, чтобы предотвратить новое вторжение россиян.
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