The Washington Post создаст новое бюро в Киеве

Об этом информируют на сайте издательства The Washington Post.

Washington Post создает новое бюро в столице Украины с тем, чтобы продолжать расширенно освещать войну России в Украине. На сайте Post будут круглосуточно обновляться новости, также как и на странице телеграм.



"Многие месяцы газета "Пост" посвящала значительные ресурсы для освещения возрастающей напряженности на российской границе Украины и, в конце концов, дальнейшего российского вторжения.



Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру", – рассказал редактор иностранных дел Дуглас Джель.



Бюро в Киеве возглавит Изабель Хуршудян, бывшая корреспондент московского отдела, которая с января делает репортажи в Украине.



Главным корреспондентом станет Макс Берак, бывший глава бюро Найроби. Уже два месяца журналист работает у нас в стране. В команде также украинский репортер Дэвид Штерн. На ротацию будут приезжать и другие корреспонденты, фотографы и видеожурналисты.

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