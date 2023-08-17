Внутренние документы, подтверждающие сотрудничество России и Ирана в производстве "шахедов", располагают The Washington Post .

Эти бумаги охватывают период с зимы 2022 до весны 2023 года. Согласно им, сотрудничество реализуется в формате "франшизы": Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства "шахедов", а российская сторона должна на этой основе воссоздать производство у себя, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.

Известно, что Иран и РФ планируют к лету 2025 создать в стране 6000 беспилотников.

"Если это удастся, разветвленная новая фабрика беспилотников может помочь России сохранить сокращаемые запасы высокоточных боеприпасов, помешать усилиям Украины вернуть оккупированные территории и резко повысить позиции Москвы в гонке вооружений", - отмечает издание.

Журналисты также указывают на то, что, несмотря на задержки и производственный процесс, сильно зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва достигла стабильного прогресса на пути к своей цели производства варианта иранского Shahed-136.

"Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии производства Ирана, используя российский промышленный опыт для производства беспилотников в большем масштабе, чем достиг Тегеран, и с большим контролем качества", – пишет СМИ.

Что еще известно о заводе иранских дронов в РФ

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.