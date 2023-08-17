The Washington Post: РФ в сотрудничестве с Ираном планирует изготовить 6 тыс. "шахедов" к 2025 году
Завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе
Внутренние документы, подтверждающие сотрудничество России и Ирана в производстве "шахедов", располагают The Washington Post .
Эти бумаги охватывают период с зимы 2022 до весны 2023 года. Согласно им, сотрудничество реализуется в формате "франшизы": Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства "шахедов", а российская сторона должна на этой основе воссоздать производство у себя, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.
Известно, что Иран и РФ планируют к лету 2025 создать в стране 6000 беспилотников.
"Если это удастся, разветвленная новая фабрика беспилотников может помочь России сохранить сокращаемые запасы высокоточных боеприпасов, помешать усилиям Украины вернуть оккупированные территории и резко повысить позиции Москвы в гонке вооружений", - отмечает издание.
Журналисты также указывают на то, что, несмотря на задержки и производственный процесс, сильно зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва достигла стабильного прогресса на пути к своей цели производства варианта иранского Shahed-136.
"Документы показывают, что инженеры предприятия пытаются усовершенствовать устаревшие технологии производства Ирана, используя российский промышленный опыт для производства беспилотников в большем масштабе, чем достиг Тегеран, и с большим контролем качества", – пишет СМИ.
Что еще известно о заводе иранских дронов в РФ
Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.
В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.
16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное