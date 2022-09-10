Об этом он написал в своем твиттере.

"Украинцы сегодня надирают задницу. СЛАВА УКРАИНЕ!", - говорится в сообщении.

Отметим, что писатель постоянно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. В конце мая Стивен Кинг призвал мир продолжать экономическое давление на Россию. Также он подчеркнул, что они имеют дело не с болонкой, а с росомахой.

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