"The Ukrainians are kicking some ass today", - американский писатель Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ
Всемирно известный писатель из США, не подбирая слова, поддержал действия ВСУ на Востоке и на Юге Украины
Об этом он написал в своем твиттере.
"Украинцы сегодня надирают задницу. СЛАВА УКРАИНЕ!", - говорится в сообщении.
- Отметим, что писатель постоянно поддерживает Украину с момента полномасштабного вторжения России. В конце мая Стивен Кинг призвал мир продолжать экономическое давление на Россию. Также он подчеркнул, что они имеют дело не с болонкой, а с росомахой.
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