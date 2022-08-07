The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина и призвала "уйти со сцены"

Об этом сообщили на сайте издания.

Журналисты заявили, что позицию Amnesty International можно приравнять к действиям пацифистки Веры Бриттейн и ее сторонников в 1945 году, которые после новостей о нацистских лагерях смерти в Европе заявили, что информация об этих зверствах была опубликована частично для оправдания бомбардировок немецких городов антигитлеровской коалицией.

The Times считает абсолютно правым президента Владимира Зеленского, заявившего, что организация перекладывает ответственность с агрессора на жертву.

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Кроме того, в газете напомнили, что Amnesty International "не впервые унижается" перед Кремлем, ведь в прошлом году они отменили признание узником совести россиянина Алексея Навального.

По мнению журналистов, репутацию Amnesty уже не спасти.

"Когда-то уважаемая гуманитарная кампания Amnesty сегодня демонстрирует печальное безразличие к угнетению. Показав себя мягкой к преступлениям и мягкой к фашизму, она должна иметь приличие уйти со сцены", - подытожили The Times.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, что если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.

В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 года заявила об увольнении.

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