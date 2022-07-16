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The Rolling Stones спели с украинскими хорами "Огонек" и "Колокольчик" в Вене

16 июля, 2022 суббота
16:44
Культура

Английская рок-группа The Rolling Stones спела вместе с украинскими хористами песню "You Can&#39;t Always Get What You Want" на сцене в Вене

Об этом сообщили в пресс-службе группы и Мик Джаггер в инстаграме .

Отмечается, что группа пригласила украинский хор в Вену, чтобы вместе спеть классическую песню "You Can't Always Get What You Want" на австрийском стадионе им. Эрнста Хаппеля.

Таким образом, музыканты хотели продемонстрировать свою солидарность с украинцами, которые страдают от полномасштабного вторжения России.

На сцене вместе с The Rolling Stones вышли хор мальчиков "Колокольчик" и хор девочек "Огонек", приехавших в Австрию из Киева.

"Они прошли долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером", – заявил со сцены Мик Джаггер.

В свою очередь хормейстер Рубен Толмачев подчеркнул, что это выступление важно для обоих хоров.

"Я очень рад, что мы сделали эту ночь в Вене, которая запомнится всем нам", – сказал он.

  • 7 апреля легендарный Pink Floyd записал песню в поддержку Украины с вокалом солиста "Бумбокс". Позже группа выпустила благотворительный мерч в поддержку Украины под названием Hey Hey Rise Up.

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