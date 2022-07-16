The Rolling Stones спели с украинскими хорами "Огонек" и "Колокольчик" в Вене
Английская рок-группа The Rolling Stones спела вместе с украинскими хористами песню "You Can't Always Get What You Want" на сцене в Вене
Об этом сообщили в пресс-службе группы и Мик Джаггер в инстаграме .
Отмечается, что группа пригласила украинский хор в Вену, чтобы вместе спеть классическую песню "You Can't Always Get What You Want" на австрийском стадионе им. Эрнста Хаппеля.
Таким образом, музыканты хотели продемонстрировать свою солидарность с украинцами, которые страдают от полномасштабного вторжения России.
На сцене вместе с The Rolling Stones вышли хор мальчиков "Колокольчик" и хор девочек "Огонек", приехавших в Австрию из Киева.
"Они прошли долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером", – заявил со сцены Мик Джаггер.
В свою очередь хормейстер Рубен Толмачев подчеркнул, что это выступление важно для обоих хоров.
"Я очень рад, что мы сделали эту ночь в Вене, которая запомнится всем нам", – сказал он.
- 7 апреля легендарный Pink Floyd записал песню в поддержку Украины с вокалом солиста "Бумбокс". Позже группа выпустила благотворительный мерч в поддержку Украины под названием Hey Hey Rise Up.
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