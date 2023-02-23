The Rolling Stones готовят первый за 18 лет авторский альбом: им помогает Пол Маккартни
Пол Маккартни, бывший участник The Beatles, принял участие в записи нового авторского альбома группы The Rolling Stones
Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на представителя The Rolling Stones, передает "Медуза".
Variety написало со ссылкой на источники, что в записи нового альбома коллектива принимал участие не только Пол Маккартни, но и бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр.
Однако представитель The Rolling Stones подтвердил участие только Маккартни. Он сыграет на басу в одной из песен нового альбома.
Выход альбома The Rolling Stones ожидается в 2023 году. Его название и дата релиза пока неизвестны. Это будет 31 студийный альбом группы и первый альбом с оригинальным музыкальным материалом, выпущенный с 2005 года, пишет Deadline. В 2016 году группа выпустила альбом "Blue & Lonesome", состоявший из каверов на блюзовые композиции разных авторов.
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