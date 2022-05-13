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The Ring признал Усика лучшим боксером мира

13 мая, 2022 пятница
01:10
Спорт

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории, по версии The Ring

Об этом сообщает Еспресо.TV.

The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий P4P.

В новом рейтинге экслидер мексиканец Сауль Альварес – после поражения от россиянина Дмитрия Бивола – опустился на шестое место. Лидерство захватил Александр Усик. На второй позиции расположился американец Теренс Кроуфорд.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе.

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко остался на седьмом месте.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

1. Александр Усик (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Эррол Спенс (США)

5. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Дмитрий Бивол (Россия)

9. Джош Тейлор (Великобритания)

10. Роман Гонсалес (Никарагуа)

  • 8 мая Сауль Альварес уступил по очкам Дмитрию Биволу в бою за титул WBA в полутяжелом весе.
  • 10 мая украинец Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии DAZN.

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Бокс
Сауль Альварес
спортивный рейтинг
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