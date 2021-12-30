The Ring назвал бой украинского боксера главным событием 2021 года
Журнал The Ring признал бой между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа главным событием 2021 года в боксе
Об этом сообщает The Ring .
Авторитетное издание признало событием года бой, в котором Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (МФ) .
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Этот поединок опередил в борьбе за победу поединки мексиканца Сауля Альвареса – против британца Билли Джо Сондерс и американца Калеба Планта, Тайсона Фьюри из Великобритании против Деонтея Уайлдера из США и встречу американца Теренса Кроуфорда.
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- 28 декабря стало известно, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику встретиться с Тайсоном Фьюри, если получит право сразиться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира.
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