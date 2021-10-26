The Ring нашел украинского боксера, который стал чемпионом мира до Кличко, Ломаченко и Усика
Журнал The Ring включил в пятерку лучших украинских боксеров в истории Луиса "Кида" Каплана, эмигрировавшего в США и ставшего чемпионом мира в 1925 году
Об этом сообщает The Ring .
По словам главного редактора The Ring Дага Фишера, он рядом с Василием Ломаченко, Александром Усиком и братьями Владимиром и Виталием Кличко включил в пятерку лучших украинских боксеров, бойца, имя которого сейчас не знакомо большинству болельщиков - Луиса "Кида" Каплана.
"Вы, вероятно, не знакомы с Капланом, но он родился в Киеве в 1901 году, переехал в Коннектикут, когда был ребенком, начал заниматься боксом, перешел в профессионалы в подростковом возрасте и выиграл титул в полулегком весе (до 57,2 кг) в 1925 году", - рассказал Фишер.
Он добавил, что Каплан в 2003 году был посмертно включен в Международный зал боксерской славы. За 15-летнюю карьеру он одержал 109 побед и среди других побеждал других членов Зала славы – Билли Петролля, Баттлинга Баталино и Сэмми Манделла.
Фишер отметил, что считает лучшим украинским боксером в истории Ломаченко.
"1-й – Василий Ломаченко, 2-й – Александр Усик, 3-й – Владимир Кличко, 4-й – Виталий Кличко, 5-й – Луис "Кид" Каплан", - написал Фишер.
- 26 октября стало известно, что Александр Усик в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, журнал The Ring удержался на второй позиции .
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