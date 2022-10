The Rasmus показали, как тренировались петь на украинском

Соответствующее видео музыканты выложили в своем Tik-Tok.

В новой композиции "In The Shadows Of Ukraine", финские музыканты поют вместе с украинской группой Kalush Orchestra. В песне есть куплет на украинском, который обе группы поют вместе.

В подтверждение того, что The Rasmus справились с заданием и овладели украинским для песни, музыканты поделились видео с репетиций.

"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – подписали The Rasmus видео.

Пользователи были приятно удивлены. В комментариях музыканты получили множество комплиментов и отзывов.

21 октября украинская группа Kalush Orchestra представила новый трек "In The Shadows Of Ukraine", записанный вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus

