The Rasmus показали, как тренировались петь на украинском
Финская рок-группа The Rasmus, которая записала совместную композицию с Kalush Orchestra, поделились видео с репетиций, где они поют на украинском языке
Соответствующее видео музыканты выложили в своем Tik-Tok.
В новой композиции "In The Shadows Of Ukraine", финские музыканты поют вместе с украинской группой Kalush Orchestra. В песне есть куплет на украинском, который обе группы поют вместе.
В подтверждение того, что The Rasmus справились с заданием и овладели украинским для песни, музыканты поделились видео с репетиций.
"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – подписали The Rasmus видео.
Пользователи были приятно удивлены. В комментариях музыканты получили множество комплиментов и отзывов.
- 21 октября украинская группа Kalush Orchestra представила новый трек "In The Shadows Of Ukraine", записанный вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus
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