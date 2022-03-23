The New Yorker опубликовал эссе Андрея Куркова "Археология войны" о последствиях российского вторжения в Украину
Известный украинский писатель Андрей Курков высказал ряд мнений о том, какой будет Украина после этой войны
Свои размышления писатель опубликовал на сайте The New Yorker, передает Espreso.TV.
"Мне грустно думать о том, что после войны, когда детям будут предлагать изучать в школе русский язык, они будут наотрез отказываться и будут говорить: "Россияне убили моего деда!" или "Россияне убили мою маленькую сестренку!" Это, очевидно, произойдет. И это будет в стране, где треть населения дома в большинстве своем говорит по-русски, где живут несколько миллионов этнических россиян, таких как я. Путин уничтожает не только Украину, он уничтожает и Россию, и он уничтожает русский язык", – пишет Курков.
Писатель отмечает, что ему уже много раз было стыдно за свое русское происхождение, за то, что его родной язык – русский.
"Я придумывал разные формулы, пытаясь объяснить, что язык не виноват. Что Путин не имеет права собственности на русский язык. Что многие защитники Украины – русскоязычные, что множество жертв среди мирного населения на Юге и Востоке Украины – тоже русскоязычные и этнические русские. Но теперь просто хочется молчать. Я свободно говорю по-украински. Мне легко переходить в разговоре с одного языка на другой", - говорит Курков.
По его мнению, в ближайшем будущем многие украинцы откажутся от всего русского, от русского языка, от русской культуры и даже от "упоминаний о России".
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