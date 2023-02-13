The New York Times судится с Еврокомиссией: требует обнародовать переписку фон дер Ляен и гендиректора Pfizer по антиковидным закупкам
Газета The New York Times подает в суд на Европейскую комиссию из-за отказа обнародовать текстовые сообщения между ее президентом Урсулой фон дер Ляен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой
Об этом сообщает издание Politico.
В частности, известно, что газета будет выступать против юристов ЕС в высшем суде блока, утверждая, что Еврокомиссия имеет юридическое обязательство обнародовать сообщения, которые могут содержать информацию о соглашениях блока по закупке лекарств от COVID-19 на миллиарды евро.
Добавляется, что иск был подан 25 января и опубликован в публичном реестре Европейского суда в понедельник, но никакой подробной информации пока нет.
Также сообщается, что The New York Times отказалась комментировать это дело. В заявлении издания говорится "The Times подает много запросов о свободе информации и ведет активный реестр. Пока мы не можем комментировать предмет этого иска".
Известно, что иск был подан после расследования европейского омбудсмена Эмили О'Рейли в январе 2022 года, обнаружившей злоупотребление в попытках Комиссии сначала возобновить текстовые сообщения по запросу журналиста netzpolitik.org Александра Фанта, получившего публичный доступ к ним. Расследование омбудсмена обнаружило, что Комиссия не обращалась в личный офис президента с просьбой о поиске текстовых сообщений.
В ответ комиссар ЕС по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что текстовые сообщения могли быть удалены из-за их "кратковременного, эфемерного характера".
Немецкая газета Bild ранее подала ряд судебных исков против Комиссии с требованием раскрыть документы, связанные с переговорами о закупке вакцин против COVID-19, производимых компаниями Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
Хотя несколько его ходатайств были отклонены судами, Bild получил некоторые документы, касающиеся переговоров, включая электронную переписку, начиная с июня 2020 года. Однако никакой информации о предыдущих контактах фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Бурлой не появилось в результате судебного процесса Bild.
- 9 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Украина за последнее время осуществила большой прогресс на пути к вступлению в ЕС, но впереди еще много работы.
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