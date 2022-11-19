The New York Times посвятил материал теннисисту Стаховскому, официально завершившему карьеру и воюющему в Нацгвардии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В пятницу, 18 ноября, в итальянском Турине состоялся финал турнира ATP. На ивенте простились с несколькими теннисистами, которые в этом году завершили свою профессиональную карьеру.

Среди них украинец Сергей Стаховский, вынужденный попрощаться с теннисом из-за начала полномасштабной войны.

Американское издание The New York Times не обошло вниманием украинца, вышедшего попрощаться с публикой в форме военного.

"Теннисная карьера Стаховского, включавшая восемь титулов ATP в одиночном и парном разрядах и выступление на Олимпийских играх 2012 года, внезапно завершилась в феврале, когда он стал солдатом. 36-летний Стаховский на тот момент ничего не знал о том, как стрелять из ружей, метать гранаты или стрелять из "Стингеров". Теперь, проведя большую часть последних месяцев у линии фронта на востоке Украины, он знает много", - пишут американцы.

В последние месяцы Стаховский патрулировал и помогал очищать деоккупированные города Украины. Экс-тенисиста ждет очередная ротация в Донецкой области, которая начинается 18 декабря.

"В конце концов, когда война закончится и их дети или кто-нибудь будет задавать вопросы: "Что вы сделали, чтобы этого не произошло? Что вы сделали, чтобы это прекратилось?". Они не смогут ответить на этот вопрос, потому что они ничего не сделали. Они молчали и ничего не сделали", – сказал Стаховский о "коллегах" из Беларуси и РФ.

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