"The New-York Times" назвала общий телемарафон без оппозиции самым противоречивым шагом Зеленского
Совместный марафон украинских телеканалов, к которому не приобщили проукраинские оппозиционные медиа, является одним из самых спорных шагов Владимира Зеленского. Об этом пишет журналист издания "The New-York Times" Эндрю Крамер
Объединение шести ранее конкурировавших телекомпаний в единственный источник новостей - это спорное решение, которое разочаровало сторонников свободы слова, говорится в статье .
"Пожалуй, самым спорным шагом Зеленского было объединение шести телевизионных редакций в один канал с совместным репортажем. В группу не входил главный оппозиционный телеканал "5 канал", который связывают с Порошенко", - пишет автор.
Зеленский позиционировал этот шаг как необходимый для национальной безопасности. Оппоненты считают это тревожным примером давления на инакомыслие, и надеются, что это не будет "использоваться, чтобы подавить политических конкурентов", - пишет NYT.
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