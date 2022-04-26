"The New-York Times" назвала общий телемарафон без оппозиции самым противоречивым шагом Зеленского

Объединение шести ранее конкурировавших телекомпаний в единственный источник новостей - это спорное решение, которое разочаровало сторонников свободы слова, говорится в статье .



"Пожалуй, самым спорным шагом Зеленского было объединение шести телевизионных редакций в один канал с совместным репортажем. В группу не входил главный оппозиционный телеканал "5 канал", который связывают с Порошенко", - пишет автор.



Зеленский позиционировал этот шаг как необходимый для национальной безопасности. Оппоненты считают это тревожным примером давления на инакомыслие, и надеются, что это не будет "использоваться, чтобы подавить политических конкурентов", - пишет NYT.