The New York Times купило популярную онлайн-игру Wordle за семизначную сумму

Об этом сообщается на ее сайте.



"Мы рады сообщить, что мы приобрели Wordle, поощрительную и чрезвычайно популярную ежедневную игру слов, которая стала культурным феноменом. Wordle, дающий игрокам шесть попыток угадать загадочное слово из пяти букв, пополнит портфель оригинальных увлекательных головоломок New York Times Games", – говорится в сообщении.



При этом стоимость сделки не раскрывается.



В издании пообещали, что игра останется бесплатной для новых и существующих игроков.



Wordle стала хитом онлайн-игр за считанные месяцы – она была запущена в октябре 2021 года, на 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине месяца – 300 тысяч, сейчас же в эту игру ежедневно играют миллионы пользователей.



"Газета по-прежнему сосредоточена на том, чтобы стать важной подпиской для каждого англоязычного человека, стремящегося понять мир и взаимодействовать с ним", - говорится в заявлении компании.

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