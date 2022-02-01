The New York Times купило популярную онлайн-игру Wordle за семизначную сумму
Газета The New York Times объявила о покупке онлайн-игры Wordle, которая приобрела вирусную популярность в соцсетях, за семизначную сумму
Об этом сообщается на ее сайте.
"Мы рады сообщить, что мы приобрели Wordle, поощрительную и чрезвычайно популярную ежедневную игру слов, которая стала культурным феноменом. Wordle, дающий игрокам шесть попыток угадать загадочное слово из пяти букв, пополнит портфель оригинальных увлекательных головоломок New York Times Games", – говорится в сообщении.
При этом стоимость сделки не раскрывается.
В издании пообещали, что игра останется бесплатной для новых и существующих игроков.
Wordle стала хитом онлайн-игр за считанные месяцы – она была запущена в октябре 2021 года, на 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине месяца – 300 тысяч, сейчас же в эту игру ежедневно играют миллионы пользователей.
"Газета по-прежнему сосредоточена на том, чтобы стать важной подпиской для каждого англоязычного человека, стремящегося понять мир и взаимодействовать с ним", - говорится в заявлении компании.
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