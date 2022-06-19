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The New York Times: Большинство оружия, которое использует Россия, является неуправляемым

19 июня, 2022 воскресенье
21:39
война с Россией На фото оружие, идентифицированное журналистами

Журналисты The New York Times обнаружили и классифицировали более 450 случаев, когда в Украине было обнаружено оружие России. В общей сложности идентифицировали более 2000 боеприпасов, большинство из которых были неуправляемыми

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что работники исследовали более 1000 снимков, сделанных фотожурналистами и фотографами, работающими на местах в Украине, а также визуальные доказательства, представленные украинскими правительственными и военными ведомствами. Журналисты обнаружили и классифицировали более 450 случаев, когда в Украине было обнаружено оружие. В общей сложности было более 2000 идентифицированных боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми. Из-за сложностей с получением исчерпывающей информации во время войны эти подсчеты занижены.

Учитывая, что боеприпасы неуправляемы и не хватает точности, приходится использовать их в большем количестве для уничтожения одной цели. Эти факторы повышают вероятность падения снарядов и ракет в районы гражданского населения.

Издание отмечает, что использование этих видов оружия Россией не было ограничено или в редких случаях. Фактически это стало основой стратегии войны страны с начала вторжения.

Журналисты исследовали, что более 210 видов оружия запрещены международными договорами. Все, кроме нескольких, были кассетными боеприпасами, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после войны. Более 330 единиц другого оружия были использованы на гражданских постройках или вблизи них.

The New York Times сообщает, что Россия в значительной степени полагалась в Украине на дальние атаки с неуправляемым оружием, например гаубицы и артиллерийские ракеты. Для сравнения, западные военные силы почти полностью переоборудовали свои арсеналы для использования управляемых ракет, ракет и бомб, и даже разработали комплекты, которые могут превратить обычные артиллерийские снаряды в точное оружие. Издание сообщает, что возможно из-за влияния санкций Россия не может пополнять запасы современного оружия и большая часть его арсенала высокоточных вооружений может быть исчерпана.

"Я думаю, что то, что мы видим здесь с россиянами, похоже, что вы видели во время Второй мировой войны, когда они просто бомбили людей. Наиболее удивительна, пожалуй, их философия относительно попытки сломать волю или дух украинского народа, просто уравняв большие участки или целые города",- сказал американский чиновник изданию на правах анонимности.

Согласно анализу Times, боеприпасы и остатки оружия были найдены по всей территории Украины, и примерно пятая часть идентифицированных находилась вне зон присутствия российских войск. Журналисты предполагают, что некоторые боеприпасы использовались для авиаударов, но большинство из них, скорее всего, было запущено с максимальной дальности.

  • 25 мая разведка сообщала , что Россия потратила около 60% запаса высокоточного оружия, некоторые старые ракеты не долетают до целей.
  • 13 июня заместитель министра обороны сказала, что армия РФ использует запрещенное оружие, а также испытывает новые образцы вооружения.

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