The Hardkiss записала песню "Как ты?", средства от прослушиваний пойдут на помощь ВСУ

Об этом сообщает официальная страница The Hardkiss.

""Как ты?" - новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдыхаешь", - прокомментировала солистка группы Юлия Санина.

В группе добавляют, что средства от прослушиваний песни пойдут на гуманитарные нужды, вызванные военным вторжением России на территорию Украины.

Прослушать песню можно на разных стриминговых платформах по ссылке .

Отметим, что в субботу, 9 апреля, в Варшаве состоялось мероприятие Stand Up for Ukraine. В поддержку украинских беженцев собрали 10,1 миллиарда евро

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