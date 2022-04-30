The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov едут в американский тур в поддержку Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики в Telegram.



"Этими выступлениями музыканты хотят и дальше рассказывать, петь и привлекать внимание к войне в Украине и собрать средства в поддержку Вооруженных сил, гуманитарную и культурную поддержку Украины", - говорится в сообщении.



Целью концертов является собрать неравнодушных людей, которые хотят и могут помочь: словом, делом, средствами.



Даты концертов:

28 июня – Майами – Sport of Kings;

1 июля – Чикаго – Park West;

3 июля – Нью-Йорк – Melrose Ballroom;

5 июля – Сан-Франциско – UC Theater;

7 июля – Лос-Анджелес – Avalon;

9 июля – Сиэтл – TBA.