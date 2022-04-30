The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov едут в американский тур в поддержку Украины
Музыканты The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov летом проведут ряд концертов в поддержку Украины в США
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики в Telegram.
"Этими выступлениями музыканты хотят и дальше рассказывать, петь и привлекать внимание к войне в Украине и собрать средства в поддержку Вооруженных сил, гуманитарную и культурную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Целью концертов является собрать неравнодушных людей, которые хотят и могут помочь: словом, делом, средствами.
Даты концертов:
- 28 июня – Майами – Sport of Kings;
- 1 июля – Чикаго – Park West;
- 3 июля – Нью-Йорк – Melrose Ballroom;
- 5 июля – Сан-Франциско – UC Theater;
- 7 июля – Лос-Анджелес – Avalon;
- 9 июля – Сиэтл – TBA.
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