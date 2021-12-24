The Guardian выбрал лучшего футболиста года: это не Месси и не Роналду

Об этом сообщает The Guardian.



Британское издание традиционно составило рейтинг сотни лучших футболистов года. В этот раз к голосованию были привлечены 219 экспертов.



По версии The Guardian, лучшим футболистом 2021 года стал польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, набравший в голосовании 8481 очко и опередивший Лионеля Месси более чем на 500 баллов.



Топ-10 лучших футболистов 2021 года:



1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 8481 балл,



2. Лионель Месси (ПСЖ / "Барселона") - 7830,



3. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 7589,



4. Карим Бензема ("Реал") - 7214,



5. Жоржиньо ("Челси") - 6859,



6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 6705,



7. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд") - 6696,



8. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" / "Ювентус") - 6277,



9. Н'Голо Канте ("Челси") - 6181,



10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 5965.

Церемония вручения "Золотого мяча - 2021" прошла 29 ноября в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место в номинации на "Золотой мяч" и был признан лучшим форвардом 2021 года.

29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".

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