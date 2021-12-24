The Guardian выбрал лучшего футболиста года: это не Месси и не Роналду
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски второй раз подряд стал лучшим футболистом года по версии The Guardian
Об этом сообщает The Guardian.
Британское издание традиционно составило рейтинг сотни лучших футболистов года. В этот раз к голосованию были привлечены 219 экспертов.
По версии The Guardian, лучшим футболистом 2021 года стал польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, набравший в голосовании 8481 очко и опередивший Лионеля Месси более чем на 500 баллов.
Топ-10 лучших футболистов 2021 года:
1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 8481 балл,
2. Лионель Месси (ПСЖ / "Барселона") - 7830,
3. Мохамед Салах (Ливерпуль) - 7589,
4. Карим Бензема ("Реал") - 7214,
5. Жоржиньо ("Челси") - 6859,
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 6705,
7. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд") - 6696,
8. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" / "Ювентус") - 6277,
9. Н'Голо Канте ("Челси") - 6181,
10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 5965.
Церемония вручения "Золотого мяча - 2021" прошла 29 ноября в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место в номинации на "Золотой мяч" и был признан лучшим форвардом 2021 года.
- 29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31
- Актуальное
- Важное