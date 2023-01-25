The Guardian не включил Роналду в топ-50 лучших футболистов года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian.

Британское издание начало публиковать свой список из 100 лучших футболистов 2022 года. Уже известен список игроков со 100 по 41 место, вторая часть рейтинга будет опубликована в пятницу.

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял лишь 51 место и не попал в топ-50 лучших футболистов года.

37-летний Роналду в конце 2022 года перешел в "Аль-Насру" из английского "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента и подписал контракт на два с половиной года. Его зарплата вместе с бонусами составит 200 млн евро в год.

Форвард ранее выступал за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

30 декабря 2022 Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассру".

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