The Guardian: на этой неделе МИД Великобритании подпишет законопроект о "жесточайших санкциях" против РФ

Об этом пишет The Guardian.



"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - сообщили в ведомстве.



Документ должен был быть подписан 10 февраля, однако МИД сообщил о задержке, не объясняя причин.



"Это будет жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами", - подчеркнули в британском МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина.

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