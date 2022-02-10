The Guardian: на этой неделе МИД Великобритании подпишет законопроект о "жесточайших санкциях" против РФ
В течение этой недели глава МИД Великобритании Элизабет Трасс должен подписать законопроект о "жесточайших санкциях" против России, а после этого его рассмотрит парламент
Об этом пишет The Guardian.
"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - сообщили в ведомстве.
Документ должен был быть подписан 10 февраля, однако МИД сообщил о задержке, не объясняя причин.
"Это будет жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами", - подчеркнули в британском МИД.
- Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина.
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