The Guardian: Instagram и Facebook собирают данные о несовершеннолетних пользователях

Об этом сообщает The Guardian.



Издание отмечает, что в июле материнская компания платформ объявила, что позволит рекламодателям показывать объявления несовершеннолетним пользователям на основе трех категорий – возраста, пола и местоположения, без перечня их личных интересов.



Согласно исследованию трех компаний, Facebook и Instagram продолжили использовать специальное программное обеспечение, собирающее данные об истории просмотра веб-страниц подростков.



В ходе исследования три компании создали фейковые аккаунты 13-летнего и двух 16-летних подростков. Они обнаружили, что программное обеспечение Meta сохраняет данные из других вкладок браузера и страниц, которые открывают подростки. Среди информации, которую собирает компания, например поисковые запросы и товары, которые покупают несовершеннолетние пользователи.



Правозащитные организации в открытом письме основателю и президенту компании Facebook (с 28 октября – Meta) Марку Цукербергу призвали его отказаться от сбора данных, потому что это не помогает уберечь детей от "рекламного преследования".



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