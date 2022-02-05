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"The Economist": западные дипломаты разочарованы Зеленским

5 февраля, 2022 суббота
13:10
Мир Зеленский

Между Украиной и Америкой начался раскол в риторике и аналитике. Хотя американцы предупреждают о неизбежном вторжении России, Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что самая большая угроза может исходить изнутри. Многие иностранные дипломаты выражают разочарование Зеленским, который, по их мнению, неопытен и тонкокож. Об этом пишет влиятельный британский журнал "The Economist"

"Мир до сих пор наблюдает и ждет, не вторгнется ли Россия в Украину. Как ни странно, президент Украины остается чрезвычайно спокойным. Владимир Зеленский упрекнул иностранных лидеров в их "ужасной риторике" и предположил, что военная угроза России не является чем-то новым", - пишет журнал.

Однако если полномасштабное вторжение все-таки произойдет, решение Зеленского умалять риски может стоить ему доверия общества.

"Многие западные дипломаты выражают разочарование Зеленским, которого они видят неопытным и тонкокожим. Они отмечают, что он требует срочных поставок вооружения с Запада, одновременно смеясь над перспективой полномасштабной войны, для которой понадобится это оружие", - пишет "The Economist".

Значительная часть внешнеполитического истеблишмента из Вашингтона на этой неделе высадилась в Киеве, чтобы не только показать поддержку, но и встретиться с правительством, чтобы объяснить риски вторжения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев 1 февраля и отметил, что сейчас Россия проводит "наибольшую демонстрацию враждебности Украине за всю нашу жизнь".

В статье также ссылаются на мнение пятого президента Украины: "Петр Порошенко утверждает, что между тем, чего хочет Путин, и тем, что он делает, есть большая разница. "В конце концов, его решение по войне зависит от силы Украины, ее национальной единства и солидарности с Западом. Он уйдет так далеко, как ему разрешат. Мой месседж: не верьте Путину и не бойтесь его. Сила и решительность – это единственный язык, который работает.

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