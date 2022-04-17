The Economist: за 24 часа в Украине Россия потеряла больше, чем за 8 лет войны в Сирии
За 24 часа боев в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за 8 лет войны в Сирии
Об этом сообщает The Economist.
По информации источника, "несмотря на то, что Россия превосходит Украину в вооружении и численности", ВСУ за 24 часа нанесли РФ больше потерь, чем те понесли за восемь лет боев в Сирии.
В издании отметили, что противотанковые средства Украины оказывали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке страны.
Эксперты также обратили внимание, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.
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