The Economist: за 24 часа в Украине Россия потеряла больше, чем за 8 лет войны в Сирии

Об этом сообщает The Economist.



По информации источника, "несмотря на то, что Россия превосходит Украину в вооружении и численности", ВСУ за 24 часа нанесли РФ больше потерь, чем те понесли за восемь лет боев в Сирии.



В издании отметили, что противотанковые средства Украины оказывали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке страны.



Эксперты также обратили внимание, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.





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