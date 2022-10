The Beatles, которых мы не знали: найдены редкие фото культовой группы

Об этом сообщает BBC.

Обнаружены редкие фотографии The Beatles, на которых молодые ребята сняты во время выступления в начале существования группы в ливерпульском Cavern Club. Изображения были сделаны в 1961 году, за год до выхода их дебютного сингла Love Me Do.

На фотографиях, обнародованных только сейчас, изображены сэр Пол Маккартни и Джон Леннон, а также гитарист Джордж Гаррисон. После тура в Германию историк Марк Льюисон, написавший несколько книг о группе, описал их как "худых, словно недокормленных ребят".

Группа, участникам которой на тот момент было от 18 до 20 лет, только вернулась с выступления в Гамбурге, где, по их словам, "провела 500 часов на сцене за 90 дней".

"Такими стройными сделал их этот марафон, будто их головыи тела чужие. Их образы подчеркнуты необычной одеждой - кожаными брюками и хлопчатобумажными рубашками. На других фотографиях они одеты иначе", - прокомментировал Льюисон.

Историк объяснил, что на фотографиях изображены The Beatles во время их выступления перед посетителями Cavern Club в июле 1961 года.

"Через три месяца Джон и Пол уехали в Париж и вернулись с прической, ставшей известной как "битлз". Несколько дней спустя Брайан Эпштейн увидел The Beatles и предложил стать их менеджером, направив их курсом, изменившим наш мир", - добавил Льюисон.

