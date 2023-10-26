The Beatles анонсировали дату выхода своей последней песни

Сообщение об этом появилось на сайте группы.

"The Beatles всегда имели талант к сюрпризам. И вот, 2023 год приносит один из самых ожидаемых релизов за всю их долгую и бесконечно богатую событиями историю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Сейчас и потом" – последняя песня The Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над ней работали Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр. Работу над ней, после четырех десятилетий, завершили Маккартни и Старр.

Указано, что песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по киевскому времени, клип появится днем позже, 3 ноября.

Кроме того, группа анонсировала расширенное переиздание альбомов "1962-1966" ("Красный альбом") и "1967-1970" ("Синий альбом"). Их можно будет слушать с 10 ноября.