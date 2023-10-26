The Beatles анонсировали дату выхода своей последней песни
Легендарная британская группа The Beatles в четверг, 26 октября, сообщила дату выхода своей последней песни, которая получила название "Сейчас и потом"
Сообщение об этом появилось на сайте группы.
"The Beatles всегда имели талант к сюрпризам. И вот, 2023 год приносит один из самых ожидаемых релизов за всю их долгую и бесконечно богатую событиями историю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Сейчас и потом" – последняя песня The Beatles, которую написал и спел Джон Леннон. Над ней работали Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр. Работу над ней, после четырех десятилетий, завершили Маккартни и Старр.
Указано, что песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по киевскому времени, клип появится днем позже, 3 ноября.
Кроме того, группа анонсировала расширенное переиздание альбомов "1962-1966" ("Красный альбом") и "1967-1970" ("Синий альбом"). Их можно будет слушать с 10 ноября.
- В июне стало известно, что британский певец Пол Маккартни использовал искусственный интеллект, чтобы создать "последнюю песню Beatles".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное