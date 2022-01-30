#ThanksFriends: В Киеве прошла акция благодарности странам ЕС и НАТО за военную помощь
В Киеве состоялась акция #ThanksFriends, участники которой выразили благодарность странам ЕС и НАТО, поддерживающим Украину
Об этом сообщает Укринформ .
Один из организаторов мероприятия Юрий Гудыменко заявил, что главная цель мероприятия – поблагодарить наших союзников.
"Мы хотим, чтобы их власть и граждане понимали, что мы благодарны за оказываемую ими помощь и понимаем ее важность. Эти люди, которые сегодня сюда приходят, они приходят добровольно и с одной целью - выразить свою благодарность", - сказал Гудыменко.
Участники акции на Майдане Незалежности развернули плакат с надписью #ThanksFriends и вывесили флаги стран, помогающих с вооружением Украине – Великобритании, США, Польше, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.
- Напомним, 28 января министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла 81 тонна американских боеприпасов.
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