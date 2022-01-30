ThanksFriends: В Киеве прошла акция благодарности странам ЕС и НАТО за военную помощь

Об этом сообщает Укринформ .

Один из организаторов мероприятия Юрий Гудыменко заявил, что главная цель мероприятия – поблагодарить наших союзников.

"Мы хотим, чтобы их власть и граждане понимали, что мы благодарны за оказываемую ими помощь и понимаем ее важность. Эти люди, которые сегодня сюда приходят, они приходят добровольно и с одной целью - выразить свою благодарность", - сказал Гудыменко.

Участники акции на Майдане Незалежности развернули плакат с надписью #ThanksFriends и вывесили флаги стран, помогающих с вооружением Украине – Великобритании, США, Польше, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.