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OPINION

Тезисы тайного новогоднего обращения Путина к орде

Орест Сохар
3 января, 2023 вторник
08:02
Мнение

Как вам новое название "Россия"? Вам безразлично, а мне скоро избираться, и народу надо какую-нибудь жвачку для обсасывания забросить

Дорогие россияне! Мы наконец достигли нашей самой большой цели. Россия снова стала великой. Я имею в виду, большой занозой в заднице мира.

Замысел был несколько иным, и от него сифонило трамповским "Make America great again". И это понятно, что одни и те же политтехнологи работали сразу над двумя задачами. То есть мы стремились быть не занозой, а хотели признания величия России, чтобы мир снова стал двухполярным, как в добрые времена холодной войны.

Вместо биполярного мира мы получили биполярное расстройство. Это почти то же самое, только наше величие существует исключительно в вымышленной реальности, в которой мы побеждаем всех, даже здравый смысл и самих себя.

Вместо биполярного мира мы получили биполярное расстройство. Это почти то же самое, только наше величие существует исключительно в вымышленной реальности, в которой мы побеждаем всех, даже здравый смысл и самих себя.

К примеру, у нас по меньшей мере 100 и 1 версия, почему мы напали на Украину. Мы полностью серьезно утверждаем, что лишаем украинцев тепла, электроэнергии, жилья исключительно для того, чтобы защитить их от нацизма. Даже мне самому иногда кажется, что национализм у украинцев — нечто вроде сатанизма: его невозможно увидеть, почувствовать или диагностировать, можно только придумать... и изгоняется он только ритуалами экзорцизма. Поэтому наши ракетные обстрелы и летучие мопеды – это ритуал очищения наших украинских братьев. Если не поможет, то скоро наших боевых попов отправим на летучих ступах класса "Баба Яга против".

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Любой представитель глубинного народа перед интеллектом беззащитен, даже перед искусственным.

Другая версия вторжения в Украину еще смешнее: мы напали первыми, иначе украинцы и НАТО дали бы нам триндюлей. Наши генералы и даже целый посол при ООН Небензя поименно назвали подразделения потенциальных захватчиков: к вторжению были готовы натовские батальоны вышколенных боевых комаров и боевых глистов с искусственным интеллектом. А мы с вами понимаем, что любой представитель глубинного народа перед интеллектом беззащитен, даже искусственным. У нормального россиянина перед ним ни грамма иммунитета, и ни один ИВЛ здесь не спасает. Глисты НАТО могли бы захватить контроль над черепной коробкой россиян и склонить всех к ЛГБТ.

В свое время крестоносцы пошли в поход за духовные ценности, а нашу войну мы можем назвать первой гетеросексуальной. Прикрыть задницу — вот одна из целей этой войны. И не в переносном, а в прямом смысле.

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И это все ради каждого из вас. Власть никогда не была так близка рядовому гражданину, как в этой биполярной реальности, никогда так много не думала о нем, не интересовалась здоровьем, не пыталась сверить его учетные данные... Потому что гражданин — самое ценное, что у нас есть сегодня — наш мобилизационный резерв.

Власть никогда не была так близка к рядовому гражданину, как в этой биполярной реальности, никогда так много не думала о нем, не интересовалась здоровьем, не пыталась сверить его учетные данные...

Большинство из вас не понимают сакрального значения мобилизации. Это возможность наполнить новыми смыслами вашу нищую жизнь. Ежегодно около 400 тыс. потенциальных героев умирает от собственной рвоты или от цирроза печени. Это так тупо спиваться, если можно погибнуть воином в окопе от натовского HIMARS. В стране только официально зарегистрировано 6 млн алкашей, это наши потенциальные герои, которые должны поддержать величие России. Теперь каждого озорника полиция будет тянуть в военкомат. Туда будет везти скорая каждого алкаша. Кстати, если кто-то из женщин страдает домашним насилием в семье, то вы всегда знаете, куда следует передать контакты будущего героя.

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"СВО" - это была наша попытка защитить каждого из вас, и немного наполнить вашу задницу духовностью. Мы тоже не сидим, сложа руки:

  • соединили герб русской империи с прикончившим ее гимном советского союза;
  • мы повесили в одном иконостасе Сталина и Николая II;
  • люстрировали Ленина (который засранец придумал Украину) и Петра I (за евроинтеграцию — надумалось ему прорубить окно в Европу с ее ЛГБТ-ценностями);
  • мы придумали такую штуку, как гибкие границы РФ. Сегодня даже Суровикин не скажет, где проходят границы государства, а значит, мы так можем и Аляску отсечь.

Но все равно, у меня есть ощущение какой-то несовершенства. Вот подумываю натянуть немного СССР на образ современной России. Как вам новое название "Россия"? Вам безразлично, а мне скоро избираться, и народу надо какую-нибудь жвачку для обсасывания забросить.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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