Тезис в выступлении Папы о "невинной" пропагандистке Дугиной - это сознательная манипуляция кого-то из папского окружения, - посол Украины в Ватикане Юраш
Андрей Юраш, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане, убежден, что Папа Франциск фактически не понимал, что говорит о 30-летней женщине, сознательном ретрансляторе империалистской российской идеологии, абсолютно сформированном индивидуумом и символизирующем трагедию, ненависть и войну
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Андрей Юраш прокомментировал ситуацию вокруг заявления Папа Римского Франциска по поводу российской пропагандистки Дарьи Дугиной как одной из "невинных, убитых из-за войны войны".
"Я хотел бы изобразить, как эти слова были сказаны Папой Римским. Для меня совершенно понятно, что это была сознательная манипуляция со стороны кого-то из окружения Папы, предоставивших недостоверную информацию. Во-первых, таких слов не было в тексте, который должен был зачитать Папа. Мы присутствовали на этой общей аудиенции, когда он оторвавшись от бумажки, начал говорить от себя и было очевидно, что Папа не до конца понимает о чем идет речь, он говорил о "невинной смерти" после его тезиса о детях. Фактически он не понимал, что говорит о 30-летней женщине, сознательном ретрансляторе империалистской росийской идеологии, абсолютно сформированном индивидуумом и символизирующем трагедию, ненависть и войну, а Папа о ней говорил как о невинном ребенке, так что он на самом деле не до конца понимал ситуацию и даже не назвал ее по имени. Тезис был связан с предыдущими месседжами, но, конечно, это не освобождает от общего контекста", - пояснил посол Украины в Ватикане.
Юраш подытожил, что попытался в своем комментарии представить общую картину того, как этот тезис был высказан и какое возмущение вызвало в украинской среде и в Италии.
- 24 августа Папа Римский Франциск в День Независимости Украины заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны"
- В тот же день посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского , который назвал Дугину "невинной жертвой войны"
- 25 августа МИД Украины вызвал апостольского нунция , чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугиной
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное