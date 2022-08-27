Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Андрей Юраш прокомментировал ситуацию вокруг заявления Папа Римского Франциска по поводу российской пропагандистки Дарьи Дугиной как одной из "невинных, убитых из-за войны войны".



"Я хотел бы изобразить, как эти слова были сказаны Папой Римским. Для меня совершенно понятно, что это была сознательная манипуляция со стороны кого-то из окружения Папы, предоставивших недостоверную информацию. Во-первых, таких слов не было в тексте, который должен был зачитать Папа. Мы присутствовали на этой общей аудиенции, когда он оторвавшись от бумажки, начал говорить от себя и было очевидно, что Папа не до конца понимает о чем идет речь, он говорил о "невинной смерти" после его тезиса о детях. Фактически он не понимал, что говорит о 30-летней женщине, сознательном ретрансляторе империалистской росийской идеологии, абсолютно сформированном индивидуумом и символизирующем трагедию, ненависть и войну, а Папа о ней говорил как о невинном ребенке, так что он на самом деле не до конца понимал ситуацию и даже не назвал ее по имени. Тезис был связан с предыдущими месседжами, но, конечно, это не освобождает от общего контекста", - пояснил посол Украины в Ватикане.



Юраш подытожил, что попытался в своем комментарии представить общую картину того, как этот тезис был высказан и какое возмущение вызвало в украинской среде и в Италии.

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