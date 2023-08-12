Будьте осторожны!

Работает российская информационно-психологическая спецоперация, которая вдавливает в ваше сознание мнение, что война продолжается из-за того, что Украина/украинцы плохие. Аргументы, примеры и другие детали являются второстепенными.

Враг продвигает этот месседж через украинских и иностранных лидеров общественного мнения, далее его ретранслируют полезные идиоты и потребляют массы.

Это далеко не первая и не вторая такая волна. Вспомните хотя бы российский пропагандистский месседж, что Россия не захватывала Крым, а его сдала сама Украина. Таких примеров можно привести много.

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Цель – перессорить нас между собой и с самими собой. Чем больше ссор внутри, тем меньше ярости к врагу.

Совет. Когда читаете какую-нибудь хрень об Украине и об украинцах, хорошо вчитайтесь, а главное — думайте.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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