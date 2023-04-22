Тейшейра начал сливать секретные документы Пентагона сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, - NYT

Об этом информирует The New York Times.

По данным издания, на аккаунте пользователя, совпадавшем с аккаунтом Тейшейры, данные о военной агрессии России начали появляться через 48 часов после начала полномасштабного вторжения. Их начали публиковать в неизвестном сервере Discord, насчитывавшем около 600 пользователей.

Эта информация содержала подробности о жертвах среди украинцев и россиян, а также о деятельности разведывательных агентств Москвы и обновленной информации о помощи, оказываемой Украине. Пользователь сервера отмечал, что публикует информацию, полученную от Агентства нацбезопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб. Знают ли об этой информации власти, пока неизвестно.

Первый виток, произошедший через двое суток после начала полномасштабной войны, описывал отчет Пентагона, в котором было указано, что 1/3 сил России используется для вторжения. Другие же разведданные, вероятно, предвещали развитие событий на поле боя. В частности, 27 марта 2022 года пользователь поделился информацией об отступлении российских войск из Киева.

Также пользователь предположительно отправлял некоторые сообщения с военной базы, на которой находился. Так в одном из разговоров в чате он заявил, что собирается войти в зону, где люди с допуском безопасности могут получить доступ к секретным компьютерным сетям, известным как Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF).

Еще месяц назад пользователь делился подробной информацией о ходе войны России против Украины на сервере Discord. Впрочем, он прекратил обновлять эти данные 19 марта.

Сообщения, просмотренные NYT, вероятно, являются подробными письменными описаниями секретных документов Пентагона. Они указывают на то, от какого разведывательного агентства они произошли. Впоследствии они были удалены с этого сервера Discord.

Издание утверждает, что узнало о большом чате от другого пользователя Discord. Ссылка на него была размещена на YouTube, что свидетельствует о том, что к нему можно было легко получить доступ.

Также NYT связывает все собранные данные с Тейшейрой, поскольку сообщения на сервере были опубликованы под ником, ранее связывавшимся с Airman Teixeira. Также человек, распространявший эти данные, заявлял, что работал в разведывательном подразделении ВВС США.

Кроме того, по информации издания, видео и фото, которые публиковал пользователь на сервере, совпадают с теми фотографиями, которые размещены в доме семьи Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Также на то, что это, вероятно, Тейшейра указывает на то, что участники этого большого сервера Discord поздравили пользователя с днем рождения 21 декабря. В тот же день сестра Тейшейры поздравила его с праздником в Facebook. Пользователь также опубликовал фотографию старой германской винтовки. NYT отыскало онлайн-квитанцию за нее по имени Тейшейры.

Для следователей ключевым вопросом является то, как Тейшейра получил документы и доступ к ним. По их мнению, он использовал для этого права администратора, связанные с его работой в области информационных технологий.