Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц
Тейлор Свифт побила очередной рекорд – она стала первой певицей, которую прослушивает 100 млн слушателей на платформе Spotify ежемесячно
Об этом пишет SkyNews .
Сам Spotify описывает это достижение как "поведение королевы" – все это на фоне предыдущих рекордов исполнительницы.
В прошлом месяце стало известно, что Свифт выпустила больше альбомов, занявших первые места в чартах, чем любая другая женщина. Это происходит в тот момент, когда 33-летняя девушка продолжает перезаписывать свои первые шесть альбомов после острого спора со старым лейблом.
Кроме того, прямо сейчас Тейлор Свифт проводит свой рекордный тур Eras – по оценкам, ее концерты по всему миру уже заработали более $1 миллиарда.
Также более 69 тысяч поклонников пришли на открытие тура Свифт в Аризоне, тем самым побив рекорд Мадонны. Это мероприятие стало самым посещаемым концертом женщины-певицы в США.
- Состоявшиеся в городе Сиэтл 22 и 23 июля концерты американской певицы Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.
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