Тейлор Свифт стала первой певицей со 100 млн слушателей на Spotify в месяц

Об этом пишет SkyNews .

Сам Spotify описывает это достижение как "поведение королевы" – все это на фоне предыдущих рекордов исполнительницы.

В прошлом месяце стало известно, что Свифт выпустила больше альбомов, занявших первые места в чартах, чем любая другая женщина. Это происходит в тот момент, когда 33-летняя девушка продолжает перезаписывать свои первые шесть альбомов после острого спора со старым лейблом.

Кроме того, прямо сейчас Тейлор Свифт проводит свой рекордный тур Eras – по оценкам, ее концерты по всему миру уже заработали более $1 миллиарда.

Также более 69 тысяч поклонников пришли на открытие тура Свифт в Аризоне, тем самым побив рекорд Мадонны. Это мероприятие стало самым посещаемым концертом женщины-певицы в США.