Тейлор Свифт получила главную награду на American Music Awards
Ночью 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премии American Music Awards, где награду "Артист года" получила американская певица Тейлор Свифт
Об этом сообщает Deadline .
Певица победила во всех 6 номинациях, в которых была представлена, благодаря чему получила звание наиболее титулованного артиста American Music Awards в истории – за время существования премии Тейлор Свифт 40 раз побеждала в ней в разных номинациях.
"За последние несколько лет я выпустила больше музыки, чем за предыдущее десятилетие. Я действительно чувствую, что это связано с тем фактом, что вы, фанаты, ясно дали понять, что хотите слышать много музыки – вы ободрили меня", – прокомментировала собственную победу певица.
Она также сказала, что чем больше музыки выпускала, тем счастливее чувствовала себя, и поэтому поблагодарила фанатов за это счастье, поскольку они мотивировали ее.
The American Music Awards – ежегодная американская музыкальная премия, основанная в 1973 году, где победители выбираются путем опроса зрителей и фанатов.
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