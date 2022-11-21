Тейлор Свифт получила главную награду на American Music Awards

Об этом сообщает Deadline .

Певица победила во всех 6 номинациях, в которых была представлена, благодаря чему получила звание наиболее титулованного артиста American Music Awards в истории – за время существования премии Тейлор Свифт 40 раз побеждала в ней в разных номинациях.

"За последние несколько лет я выпустила больше музыки, чем за предыдущее десятилетие. Я действительно чувствую, что это связано с тем фактом, что вы, фанаты, ясно дали понять, что хотите слышать много музыки – вы ободрили меня", – прокомментировала собственную победу певица.

Она также сказала, что чем больше музыки выпускала, тем счастливее чувствовала себя, и поэтому поблагодарила фанатов за это счастье, поскольку они мотивировали ее.

The American Music Awards – ежегодная американская музыкальная премия, основанная в 1973 году, где победители выбираются путем опроса зрителей и фанатов.

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