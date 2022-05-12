Тетради подписывают "Мариуполь. Ростовская область": в горсовете фиксируют доказательства того, что оккупанты намерены прямой интеграции Мариуполя в Россию

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, первым шагом является переход на русский код связи. После этого в оккупированные территории должны зайти российские банки и учебные заведения, часть из которых планирует не только зачислять на обучение детей с этих территорий, но и работать в области напрямую.

"Поступает информация о намерении организации и проведении референдума в Мариуполе до присоединения к России. Да, вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства от источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, не опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – говорит Андрющенко.

Мариупольцев, признанных "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях доставляют в концлагеря.

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